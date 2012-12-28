В Липецкой области еще одна ночь с заморозками

Уже днем тепло начнет возвращаться.

29 апреля с приближением циклона со Скандинавии атмосферное давление на территории Липецкой области начнет падать, днем существенных осадков не ожидается. 30 апреля погоду будет определять атмосферные фронты этого циклона, а центр его со Скандинавии будет перемещаться за Урал — ожидаются небольшие дожди. 1 мая очередной циклон со Скандинавии принесет небольшие и умеренные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 апреля — 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы, 30 апреля — 11 градусов тепла, что на 1 градус ниже нормы, 1 мая — 12 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью чуть слабее, 6-11 м/сек, днем немного усилится – до 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от 14 до +16 градусов.День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 4 градуса мороза.