Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
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Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Уже днем тепло начнет возвращаться.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 апреля — 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы, 30 апреля — 11 градусов тепла, что на 1 градус ниже нормы, 1 мая — 12 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью чуть слабее, 6-11 м/сек, днем немного усилится – до 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от 14 до +16 градусов.
День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 4 градуса мороза.
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