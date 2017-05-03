Липецкий писатель презентовал новую книгу

Писатель и краевед рассказал о своих прозведениях.

В Салоне искусств «Экслибрис» состоялась творческая встреча с писателем и краеведом Сергеем Юровым.



Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, Сергей Юров самостоятельно изучил английский, чтобы изучать культуру, обычаи, традиции различных индейских племен. Он автор приключенческих романов о жизни североамериканских индейцев. В 1999 году исполнилась и детская мечта писателя: он смог побывать в США. В столице Южной Каролины Коламбии даже посетил «слет» индейских племен. Ещё одно отличие деятельности Сергея Юрова – сочетание, казалось бы, не сочетаемого: написание приключенческих романов и серьезных документальных книг по краеведению, чему предшествует кропотливая работа в архивах.



В 2014 году в Липецке вышла его научно-популярная книга «Город Романов-в-Степи и его округа» об истории города Романова-в-Степи и его окрестностей в XVI–XVIII веках, о возникновении села Романово Городище. В том же году книга была удостоена областной премии им. М. П. Трунова.



На встрече Сергей Юров рассказал и о своей новой книге, которая включает в себя два произведения разных жанров: «Уездный город Липецк и село Подгорное. Историко-родоведческие заметки» и «Убийство в имении Отрада. Исторический детектив».



Гостя спросили и о главном архивном открытии в его жизни. Оказалось, это найденный Сергеем Дмитриевичем исторический документ, подтверждающий, что Александр Пушкин был прав, утверждая, что его прадед по материнской линии Алексей Фёдорович Пушкин был «тамбовским воеводою». Точнее, воеводой города Сокольска.



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