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Специалисты архива расскажут липчанам о документальных источниках о войне

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#День Победы #9 мая
Специалисты архива расскажут липчанам о документальных источниках о войне

Субъективный пересказ истории грешит ошибками.

4 мая липчан приглашают в облатсную научную библиотеку на встречу "Документальные источники о войне". 

- Вольный, субъективный пересказ истории грешит ошибками. В поисках исторической правды мы все чаще обращаемся непосредственно к документу, - сообщают организаторы. - Где хранятся материалы военных лет? Как найти тексты газетной хроники 1941-1945 годов? О чем могут рассказать фронтовые письма? Как выглядят пропагандистские листовки гитлеровской армии? Что такое «паспорт воинского захоронения»? 

На эти и многие другие вопросы наших читателей ответят специалисты Липецкой областной научной библиотеки и Липецкого областного государственного архива.

Вход свободный.
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#День Победы #9 мая

Комментарии (1)

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Жопа

54 минуты назад
Наш губернатор объявил , что город к 9 мая готов!!! Скажу честно, я с ним полностью согласна! Фронтовые дороги построены, противотанковые ямы равномерно распределены по улицам, оборонительные траншеи по тротуарам выкапываются!!! ВРАГ - НЕ ПРОЙДЕТ!!!
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