Специалисты архива расскажут липчанам о документальных источниках о войне

Субъективный пересказ истории грешит ошибками.

4 мая липчан приглашают в облатсную научную библиотеку на встречу "Документальные источники о войне".



- Вольный, субъективный пересказ истории грешит ошибками. В поисках исторической правды мы все чаще обращаемся непосредственно к документу, - сообщают организаторы. - Где хранятся материалы военных лет? Как найти тексты газетной хроники 1941-1945 годов? О чем могут рассказать фронтовые письма? Как выглядят пропагандистские листовки гитлеровской армии? Что такое «паспорт воинского захоронения»?



На эти и многие другие вопросы наших читателей ответят специалисты Липецкой областной научной библиотеки и Липецкого областного государственного архива.



Вход свободный.