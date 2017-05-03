Общество

55 минут назад

В Лебедяни пройдет рок-фестиваль

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#рок-фестиваль
В Лебедяни пройдет рок-фестиваль

Фестиваль посвящен Дню Победы

6 мая в Лебедянь пройдет рок-фестиваль живой музыки, посвященный Великой Победе! Шесть рок-групп из Лебедяни, Липецка, Ельца представят свое творчество на открытой площадке городского парка.

На сцене выступят как начинающие, так и уже известные в определённых кругах коллективы. Они исполнят свои песни, популярные хиты других рок-исполнителей, а также акустические версии некоторых песен прошлых лет, сообщают "Новости Лебедяни".
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#рок-фестиваль

Комментарии (1)

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Колтырь с ирокезом

24 минуты назад
А что, к шестому числу сок перебродит? Тут вроде похолодание обещают, процесс брожения замедлится, бражка не такая нажористая будет, надо переносить спевочку...
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