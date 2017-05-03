Общество
55 минут назад
В Лебедяни пройдет рок-фестиваль
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Фестиваль посвящен Дню Победы
6 мая в Лебедянь пройдет рок-фестиваль живой музыки, посвященный Великой Победе! Шесть рок-групп из Лебедяни, Липецка, Ельца представят свое творчество на открытой площадке городского парка.
На сцене выступят как начинающие, так и уже известные в определённых кругах коллективы. Они исполнят свои песни, популярные хиты других рок-исполнителей, а также акустические версии некоторых песен прошлых лет, сообщают "Новости Лебедяни".
На сцене выступят как начинающие, так и уже известные в определённых кругах коллективы. Они исполнят свои песни, популярные хиты других рок-исполнителей, а также акустические версии некоторых песен прошлых лет, сообщают "Новости Лебедяни".
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Колтырь с ирокезом