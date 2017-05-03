21 минуту назад
Департамент образования обеспечил доступ к госуслугам для 135 липчан
Получать информацию об успеваемости школьников можно в электронном виде.
Жителей города, обращающихся в департамент образования, в том числе за получением государственных и муниципальных услуг, специалист консультирует по вопросам работы на порталах государственных и муниципальных услуг и преимуществах получения услуг в электронной форме.
Наиболее популярные услуги в сфере образования, получаемые гражданами в электронном виде, это постановка ребенка в детский сад, информирование об очередности; получение информации о текущей успеваемости учащихся («Электронный дневник»); зачисление в школу.
Пункт регистрации и подтверждения личности на Едином портале государственных и муниципальных услуг в департаменте образования (ул. Космонавтов, д. 56а) работает в кабинете 214 (2 этаж) с понедельника по пятницу (с 8.30 до 16.30, перерыв – с 12.00 до 13.00). Контактный телефон: 30-94-64.
Специалист департамента образования поможет зарегистрироваться на портале государственных услуг; подтвердить личность, если Вы ранее самостоятельно зарегистрировались на портале; восстановить доступ к подтвержденной учетной записи.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.