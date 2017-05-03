Департамент образования обеспечил доступ к госуслугам для 135 липчан

Получать информацию об успеваемости школьников можно в электронном виде.

С начала года 135 жителей города подтвердили свою учетную запись на портале госуслуг в департаменте образования. Как сообщает пресс-служба департамента, пункт регистрации и подтверждения личности на Едином портале государственных и муниципальных услуг функционирует в департаменте образования с ноября 2016 года. Регистрация на портале госуслуг позволяет получать государственные и муниципальные услуги через Интернет, не выходя из дома.

Жителей города, обращающихся в департамент образования, в том числе за получением государственных и муниципальных услуг, специалист консультирует по вопросам работы на порталах государственных и муниципальных услуг и преимуществах получения услуг в электронной форме.

Наиболее популярные услуги в сфере образования, получаемые гражданами в электронном виде, это постановка ребенка в детский сад, информирование об очередности; получение информации о текущей успеваемости учащихся («Электронный дневник»); зачисление в школу.

Пункт регистрации и подтверждения личности на Едином портале государственных и муниципальных услуг в департаменте образования (ул. Космонавтов, д. 56а) работает в кабинете 214 (2 этаж) с понедельника по пятницу (с 8.30 до 16.30, перерыв – с 12.00 до 13.00). Контактный телефон: 30-94-64.

Специалист департамента образования поможет зарегистрироваться на портале государственных услуг; подтвердить личность, если Вы ранее самостоятельно зарегистрировались на портале; восстановить доступ к подтвержденной учетной записи.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.