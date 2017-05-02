Археологи нашли в центре Липецка древние украшения

В ходе археологических исследований на улице Кузнечной археологи нашли очередное погребение с ювелирной бижутерией.

Как сообщили GOROD48 в Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области, сотрудники которой проводят исследования территории у Комсомольского пруда, под старым фундаментом найден кенотаф (пустое захоронение без скелета, когда по какой-то причине тело не смогли доставить на место захоронения – прим. ред.) или жертвенник.

В яме прямоугольной формы оказались два сосуда и несколько бусинок, которые археологи приняли за золотые. После более детального изучения специалисты пришли к выводу, что они оказались бижутерией, но с ювелирным элементом. Скорее всего, в свое время золотая фольга была залита стеклом.

Пока что ученым сложно сказать, с чем они столкнулись в этот раз на сарматском могильнике в центре города. Ответы на возникшие вопросы будут даны после исследования всего инвентаря, найденного в комплексе.

Напомним, что археологические исследования территории рядом со знанием старой гостиницы в историческом центре города начались в прошлом году. За это время на небольшом участке выявлено более пяти захоронений эпохи раннего железного века, которые относят к древнему народу сарматов.







