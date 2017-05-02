Культура

32 минуты назад

Археологи нашли в центре Липецка древние украшения

228
#археология
Археологи нашли в центре Липецка древние украшения

В ходе археологических исследований на улице Кузнечной археологи нашли очередное погребение с ювелирной бижутерией. 

Как сообщили GOROD48 в Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области, сотрудники которой проводят исследования территории у Комсомольского пруда, под старым фундаментом найден кенотаф (пустое захоронение без скелета, когда по какой-то причине тело не смогли доставить на место захоронения – прим. ред.) или жертвенник. 

В яме прямоугольной формы оказались два сосуда и несколько бусинок, которые археологи приняли за золотые. После более детального изучения специалисты пришли к выводу, что они оказались бижутерией, но с ювелирным элементом. Скорее всего, в свое время золотая фольга была залита стеклом. 

Пока что ученым сложно сказать, с чем они столкнулись в этот раз на сарматском могильнике в центре города. Ответы на возникшие вопросы будут даны после исследования всего инвентаря, найденного в комплексе. 

Напомним, что археологические исследования территории рядом со знанием старой гостиницы в историческом центре города начались в прошлом году. За это время на небольшом участке выявлено более пяти захоронений эпохи раннего железного века, которые относят к древнему народу сарматов. 



img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
228
#археология

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В центре Липецка могут появиться арт-зона, видовые площадки и открытая художественная галерея
#архитектура #благоустройство
В центре Липецка могут появиться арт-зона, видовые площадки и открытая художественная галерея

42 минуты назад

Общество
В Лебедяни из разрушенного склада до сих пор продолжает вытекать сок
#обрушение склада Pepsico
3
В Лебедяни из разрушенного склада до сих пор продолжает вытекать сок

сегодня, 17:32

Общество
На реконструкцию стадиона «Металлург» нужны дополнительные средства
#стадион «Металлург»
9
На реконструкцию стадиона «Металлург» нужны дополнительные средства

сегодня, 17:09

Общество