В праздничные дни поездки на такси станут для ветеранов войны бесплатными

Управлением дорог и транспорта совместно с таксомоторными перевозчиками Липецкой области в праздничные дни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, будет организована акция «Такси для ветеранов».

Как сообщает пресс-служба управления, бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны будет организован: в Липецке, Ельце, Грязях, Лебедяни, Данкове, Усмани, Чаплыгине, а также в селах Доброе, Тербуны и Волово.

Бесплатные перевозки ветеранов и их сопровождающих будут осуществляться при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус участника или инвалида Великой Отечественной войны, и исключительно в границах указанных городов, поселка и сельских поселений.