Общество

сегодня, 17:03

В праздничные дни поездки на такси станут для ветеранов войны бесплатными

2 171
#День Победы
В праздничные дни поездки на такси станут для ветеранов войны бесплатными

Управлением дорог и транспорта совместно с таксомоторными перевозчиками Липецкой области в праздничные дни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, будет организована акция «Такси для ветеранов».

Как сообщает пресс-служба управления, бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны будет организован: в Липецке, Ельце, Грязях, Лебедяни, Данкове, Усмани, Чаплыгине, а также в селах Доброе, Тербуны и Волово.

Бесплатные перевозки ветеранов и их сопровождающих будут осуществляться при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус участника или инвалида Великой Отечественной войны, и исключительно в границах указанных городов, поселка и сельских поселений.

2 171
#День Победы

Комментарии (2)

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пе

26 минут назад
сёрфер, только 100лет должно быть ветеранам,а этим по 10 гадков было в то время
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сёрфер

сегодня, 17:29
токма сколько их в живых то осталось ветеранов ВоВ? с десяток то наберётса?
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