Истории липецкой школы отвели отдельный зал

Школа №33 отметила 25-летие.

Как сообщает департамент образованяи Липецка, школа №33 отметила своё 25-летие. В последние годы школа славится своими достижениями: победы в ПНП «Образование» в 2006 году и получение президентского гранта, в региональном конкурсе «Школа года - 2006». Дипломанты Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» 2006 года, двукратные обладатели областного гранта, как школа, достигшая наилучших показателей качества образования, трижды «Школа года» по результатам муниципального мониторинга системы образования Липецка.

Об этом говорили на празднике, посвящённом юбилею школы. Кульминацией праздника стало открытие зала, посвященного истории школы. Александр Мочалов и Ирина Знаменщикова перерезали красную ленту, и гости с удовольствием отправились в удивительное путешествие в прошлое. Ветераны педагогического труда вглядывались в старые пожелтевшие фотографии, на которых запечатлены события прошлых лет. Выпускники, пришедшие поздравить школу с днем рождения, с гордостью читали информацию о себе.

Праздничный концерт в честь юбилея школы стал яркой финальной точкой торжества.

Фото doal.ru