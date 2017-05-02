Происшествия

20 минут назад

В Липецке произошло тройное столкновение

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#авария #ДТП
В Липецке произошло тройное столкновение

В аварии пострадали два человека.

В поселке 10 шахта сегодня столкнулись две иномарки и "ВАЗ".

По словам очевидцев аварии, автомобиль "ВАЗ" врезался в "Ниссан" после чего отечественную машину отбросило на отбойник. В "Ниссан" врезалась еще одна иномарка.

В аварии пострадала пассажирка "ВАЗа" - осколками стекла ей посекло голову, и водитель "Ниссана", получивший травму руки.
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#авария #ДТП

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