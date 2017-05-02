Известные артисты и звезды эстрады научат липецких детей решать проблемы

Липецк станет городом-участником федерального телемоста

В Международный день детского телефона доверия, 17 мая, для подростков и родителей состоится шестичасовой телемост «Доверяем вместе!». Трансляция для всех регионов будет вестись в сети Интернет – в Youtube, в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте телефона доверия. Управление социальной защиты населения Липецкой области приглашает жителей Липецкой области приглашают к участию в телемосте.

Во время акции можно задать свой вопрос – отправив СМС, через соцсети и т.д. – гостям московской студии. Среди них будут психологи, а также известные музыканты, артисты, спортсмены, блогеры, которые расскажут о том, как они решали непростые проблемы, с которыми сталкивались в жизни, и как в этом современным подросткам может помочь Детский телефон доверия 8-800-2000-122.

Телемост направлен на информирование детей о возможности получения с помощью единого телефона доверия психологической поддержки по самым разным проблемам: стресс из-за экзаменов, конфликты со сверстниками или родителями, неразделённая любовь и т.д. Особой темой телемоста станет профилактика подростковых самоубийств и способы противостояния опасностям, подстерегающим ребёнка в Интернете.



