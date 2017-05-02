Происшествия

51 минуту назад

Пьяный липчанин расстреливал прохожих и машины из пистолета

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#стрельба #хулиганство
Пьяный липчанин расстреливал прохожих и машины из пистолета


Один человек попал в больницу.

Ночью 29 апреля в центре Липецка из пневматического пистолета расстреляли автомобиль такси и прохожего.

Как рассказывают очевидцы, стрельба велась около 02.00 на улице Зегеля из двигавшегося на большой скорости автомобиля. Одна пуля пневматического пистолета попала в такси, а одна в случайного прохожего. Свидетели произошедшего сразу обратились в полицию, а пострадавшего отправили в больницу.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что по переданной нарядам полиции ориентировке в районе БЦ «Виктория» был остановлен автомобиль «Дэу Нексия». В нем находилось несколько человек. Предполагаемый стрелок, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проверку по факту ночной выходки проводят сотрудники отдела полиции №3. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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#стрельба #хулиганство

Комментарии (2)

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Крик

1 минуту назад
Оформлять всех ублюдков по статье "Групповой сговор с целью убийства". Эти упыри могли попасть в прохожего так, что тот мог реально умереть, да и в водителя могли попасть, что он мог из-за этого аварию совершить. Отмаз по хулиганству не пройдет, я знаю, что уже отписали в Москву
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Житель

8 минут назад
На 3 года его за хулиганство с применением оружия
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