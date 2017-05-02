Пьяный липчанин расстреливал прохожих и машины из пистолета



Один человек попал в больницу.



Ночью 29 апреля в центре Липецка из пневматического пистолета расстреляли автомобиль такси и прохожего.

Как рассказывают очевидцы, стрельба велась около 02.00 на улице Зегеля из двигавшегося на большой скорости автомобиля. Одна пуля пневматического пистолета попала в такси, а одна в случайного прохожего. Свидетели произошедшего сразу обратились в полицию, а пострадавшего отправили в больницу.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что по переданной нарядам полиции ориентировке в районе БЦ «Виктория» был остановлен автомобиль «Дэу Нексия». В нем находилось несколько человек. Предполагаемый стрелок, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проверку по факту ночной выходки проводят сотрудники отдела полиции №3. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.