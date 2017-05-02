Олег Королев заработал за прошлый год почти 13 миллионов рублей

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год представил глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, годовой доход губернатора составил 12 млн. 763 тыс. 507 рублей. В собственности у Олега Петровича - квартира площадью 118,5 кв. метров, два гаража площадью 22,6 и 18,4 кв. метра, земельный участок площадью 25 кв. метров, автомобиль «Тойота Лэнд Крузер-76» 2008 года выпуска.

В собственности супруги главы администрации области Татьяны Королевой - жилой дом площадью 259 кв. метров и домик для отдыха площадью 170 кв. метров, два земельных участка площадью 4902 и 11000 кв. метров, гараж площадью 38,3 кв. метра, автомобиль «Тойота RAV-4» 2011 года выпуска.

Все объекты недвижимости, принадлежащие главе региона и его супруге на праве собственности, расположены в России.