Липецкий пожарный получил награду из рук министра МЧС

Государственной награды - медали "За отвагу" удостоен Дмитрий Тишкин, старший инструктор-спасатель федерального государственного казённого учреждения «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Липецкой области». Награду липецкому огнеборцу в преддверии Дня пожарной охраны вручил министр МЧС Владимир Пучков.

9 апреля 2015 года на пункт связи 40 специализированной пожарной части г. Липецка поступило сообщение о возгорании двух квартир в жилом доме по адресу: г. Липецк, улица Космонавтов, дом 49/3. К месту происшествия были высланы два отделения 40 специализированной пожарной части. По прибытию пожарные и спасатели увидели черный дым и языки пламени, вырывавшиеся из окна квартиры на 9-м этаже. При проведении развертывания личным составом на балконе горящей квартиры была замечена женщина, которая просила о помощи. Температура на лестничной площадке была высокая, невозможно было пройти. В кратчайшие сроки была установлена автолестница, и старший прапорщик внутренней службы Тишкин Дмитрий Владимирович поднялся на помощь женщине, находившейся в опасности. Когда старший прапорщик Тишкин оказался на балконе квартир, выяснилось, что женщина является инвалидом и самостоятельно спуститься по автолестнице и спастись из объятой огнем квартиры не может. Зайдя с другой стороны (квартира смежная с горящей), Тишкин разбил стекла. Густой дым наполнял квартиру и балкон, женщина в любой момент могла отравиться продуктами горения.



Рискуя собственной жизнью, Дмитрий передал женщине свой дыхательный аппарат, приступив к тушению прохода от балкона до выхода из квартиры для проведения эвакуации пострадавшей. На руках спасатель вынес женщину-инвалида из горящей квартиры.



В результате грамотных и самоотверженных действий Тишкина Д.В., проявленной им выдержки, уверенности в собственных действиях, быстрой ориентировке в складывающейся обстановке жизнь женщины была спасена.



Вспоминая, с какими трудностями пришлось столкнуться при тушении этого пожара, Тишкин пояснил: «В эти страшные минуты, которые пролетели как одно мгновение, переживал лишь об одном – успеть спасти женщину!».



За годы работы в Государственной противопожарной службе и занимаемой должности, а это поверьте, немалый срок - свыше 26 лет, старший прапорщик внутренней службы Тишкин Дмитрий Владимирович зарекомендовал себя с положительной стороны. Добросовестно относится к исполнению своих должностных обязанностей. По занимаемой должности обладает достаточным уровнем теоретической подготовки и практических навыков работы. Неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров и спасении людей, где проявлял мужество и отвагу, принимал участие в тушении лесных пожаров в 2010 году в Добровском районе Липецкой области.



По окончанию службы в армии работал пожарным самостоятельной военизированной пожарной части № 9 Противопожарной аварийно-спасательной службы УВД Липецкой области. Образование техник-механик, закончил строительный техникум г. Липецка в 1995 году, поэтому знание техники ему очень пригодилось, а специфику пожарного дела осваивал на практике и на специальных курсах подготовки и переподготовки. Был старшим пожарным 9 пожарной части, командиром отделения, сейчас старший инструктор-спасатель 40 специализированной части по тушению крупных пожаров федерального государственного казённого учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Липецкой области», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

