Общество

18 минут назад

Экологи личным примером призывают выйти завтра на субботник

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#экология #субботник
Экологи личным примером призывают выйти завтра на субботник

Завтра пройдет масштабная общероссийская акция - единый Всероссийский экологический субботник.

Сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области провели традиционную весеннюю уборку территории, прилегающей к гидроузлу Матырского водохранилища.

Как сообщает управление экологии,  мероприятие проходило в рамках областной акции «Дни защиты от экологической опасности», которая стартовала в нашем регионе 22 марта, и приурочено к Международному дню Земли - 22 апреля. Однако, сложившиеся погодные условия немного скорректировали дату проведения весенней уборки.

Субботник состоялся также в поддержку предложения Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которое в рамках Года экологии выступает инициатором проведения 29 апреля  масштабной общероссийской социально-значимой акции - единого Всероссийского экологического субботника и предлагает объединиться представителям органов власти, государственных бюджетных учреждений, коммерческих и общественных организаций, инициативных групп граждан и общими усилиями убрать территории от мусора, посадить цветы и деревья, собрать макулатуру и вторсырье для вторичной переработки.

В ходе проведения уборки вблизи гидротехнического сооружения Матырского водохранилища собран весь мусор (бумага, полиэтиленовые обрывки, стеклянные бутылки, алюминиевые банки) и передан специализированной организации для дальнейшей вторичной переработки и утилизации.

- Своим личным примером сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области предлагают всем жителям Липецкой области, неравнодушным к состоянию окружающей среды, выходить на субботники, благоустраивать территорию вокруг своего дома, организации, сажать деревья и кустарники, заботиться о природе! Мы призываем все население региона не только раз в год выходить на субботники, но и взять это за образ жизни, не оставлять мусор в местах отдыха или какой-либо деятельности, воспитывать экологическую культуру поведения в себе и подавать пример своим детям.

Фото ekolip.ru


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#экология #субботник

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