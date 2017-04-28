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28 минут назад

Работникам НЛМК вручили награды за добросовестный труд

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Работникам НЛМК вручили награды за добросовестный труд


Накануне Праздника Весны и Труда 23 работника Новолипецкого металлургического комбината, основного предприятия международной Группы НЛМК, получили почетные грамоты главы администрации региона и администрации Липецка. Сотрудников НЛМК отметили за высокие производственные показатели.

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, торжественная церемония прошла в городском концертном зале «Унион». В ней приняли участие руководители региона и областного центра, топ-менеджеры компании, а также руководители профсоюзной организации и представители трудовых коллективов НЛМК.

В числе награжденных за высокие показатели в труде семь сотрудников НЛМК, которым вручили почетные грамоты главы администрации области, а также 16 новолипчан, которых наградили грамотами администрации города Липецка. Среди них работники 18 цехов и подразделений комбината, проработавшие на комбинате не один десяток лет.

По окончании мероприятия состоялся праздничный концерт.

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