Работникам НЛМК вручили награды за добросовестный труд



Накануне Праздника Весны и Труда 23 работника Новолипецкого металлургического комбината, основного предприятия международной Группы НЛМК, получили почетные грамоты главы администрации региона и администрации Липецка. Сотрудников НЛМК отметили за высокие производственные показатели.



Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, торжественная церемония прошла в городском концертном зале «Унион». В ней приняли участие руководители региона и областного центра, топ-менеджеры компании, а также руководители профсоюзной организации и представители трудовых коллективов НЛМК.

В числе награжденных за высокие показатели в труде семь сотрудников НЛМК, которым вручили почетные грамоты главы администрации области, а также 16 новолипчан, которых наградили грамотами администрации города Липецка. Среди них работники 18 цехов и подразделений комбината, проработавшие на комбинате не один десяток лет.

По окончании мероприятия состоялся праздничный концерт.