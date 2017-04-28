В Задонском районе уничтожили плодородный слой почвы

Вынесен штраф в 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, юридическое лицо, осуществляющее деятельность по добыче полезных ископаемых, не выполнило в установленный срок законное предписание Управления Россельхознадзора по Липецкой области об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, а именно: в установленный срок не произведена разработка проекта рекультивации нарушенной части земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения на территория сельского поселения Донской сельсовет Задонского района Липецкой области, на котором произведено уничтожение плодородного слоя почвы при работе промышленного карьера по добычи ОПИ (известняка).



За невыполнение предписания, с учетом признания вины в совершении административного правонарушения, мировым судом юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей.



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