Липчанам покажут «Счастливое советское детство»

Картины иллюстрируют периоды жизни советских детей.

17 мая Липецкий областной художественный музей распахнет свои двери в «Счастливое советское детство». Под таким названием открывается выставка произведений признанных мастеров реалистической школы живописи: народных художников А.П. Левитина, братьев А.П. и С.П. Ткачевых, Н.Н. Соломина, заслуженных художников РФ Ю.И. Ромашкова и Н.Н. Пименов.



Как сообщает музей, живописные работы иллюстрируют периоды жизни советских детей, которые были закономерны: посещение детского сада, посвящение в октябрята, пионерия, комсомол. Все работы наполнены безмятежностью, искренностью и теплотой детства советской эпохи.



На выставке представлено 30 живописных работ периода с 1930-х по 1990-е годы.



Фото lokg.ru

