Культура

45 минут назад

Липчанам покажут «Счастливое советское детство»

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#выставка #музей
Липчанам покажут «Счастливое советское детство»

Картины иллюстрируют периоды жизни советских детей.

17 мая Липецкий областной художественный музей распахнет свои двери в  «Счастливое советское детство». Под таким названием открывается выставка произведений признанных мастеров реалистической школы живописи: народных художников А.П. Левитина, братьев А.П. и С.П. Ткачевых, Н.Н. Соломина, заслуженных художников РФ Ю.И. Ромашкова и Н.Н. Пименов.

Как сообщает музей, живописные работы иллюстрируют периоды жизни советских детей, которые были закономерны: посещение детского сада, посвящение в октябрята, пионерия, комсомол. Все работы наполнены безмятежностью, искренностью и теплотой детства советской эпохи.

На выставке представлено 30 живописных работ периода с 1930-х по 1990-е годы.

Фото lokg.ru
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#выставка #музей

Комментарии (1)

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гость

24 минуты назад
Провались оно пропадом ваше советское детство,одна сплошная эксплуатация детского труда.То школьный огород,то ремонт классов,то трудовой лагерь с капустой,то всю осень на картошке.И это тогда называлось"бесплатным образованием".В Средней Азии дети вообще полгода на хлопке работали.
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