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26 минут назад

Исаакий станет патриаршим храмом

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#передача #храм #РПЦ
Исаакий станет патриаршим храмом

Новый статус присвоит РПЦ.

Статус патриаршего храма получит Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге после его передачи Русской православной церкви, заявила глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения, сообщает РБК.

Новый статус позволит патриарху принимать оперативные решения по вопросам, связанным с работой этого храма. Аналогичная схема действует уже на протяжении многих лет в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является патриарх Кирилл, а также во многих ставропигиальных монастырях.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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#передача #храм #РПЦ

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