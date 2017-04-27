В мире

52 минуты назад

В «Макдоналдсе» во Франции прогремел взрыв

94
В «Макдоналдсе» во Франции прогремел взрыв

В результате инцидента никто не пострадал

В ресторане быстрого питания сети McDonald's во французском Гренобле прогремел взрыв. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на радиостанцию France Bleu, инцидент произошел в 11:30 по местному времени.

Причина взрыва пока не установлена, однако известно, что ЧП произошло в уборной ресторана. После взрыва возник пожар. Посетителей и сотрудников кафе эвакуировали.

Согласно последним данным, из здания общепита вывели 30 человек. В префектуре предположили, что взрыв не носит преступного характера. Вокруг здания правоохранители создали периметр безопасности.

Подробности произошедшего устанавливаются. Полиция взяла ситуацию под контроль, сообщают местные СМИ
94

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ельце водитель «семерки» устроил гонку по встречной полосе
#опасное вождение
5
В Ельце водитель «семерки» устроил гонку по встречной полосе

сегодня, 14:22

Происшествия
Змеи атаковали село в Липецкой области
#змеи
4
Змеи атаковали село в Липецкой области

сегодня, 13:44

Происшествия
Одного из пострадавших на складе PepsiCo уже завтра выпишут из больницы
#обрушение склада Pepsico
Одного из пострадавших на складе PepsiCo уже завтра выпишут из больницы

сегодня, 12:47

Происшествия