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52 минуты назад
В «Макдоналдсе» во Франции прогремел взрыв
В результате инцидента никто не пострадал
В ресторане быстрого питания сети McDonald's во французском Гренобле прогремел взрыв. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на радиостанцию France Bleu, инцидент произошел в 11:30 по местному времени.
Причина взрыва пока не установлена, однако известно, что ЧП произошло в уборной ресторана. После взрыва возник пожар. Посетителей и сотрудников кафе эвакуировали.
Согласно последним данным, из здания общепита вывели 30 человек. В префектуре предположили, что взрыв не носит преступного характера. Вокруг здания правоохранители создали периметр безопасности.
Подробности произошедшего устанавливаются. Полиция взяла ситуацию под контроль, сообщают местные СМИ
Причина взрыва пока не установлена, однако известно, что ЧП произошло в уборной ресторана. После взрыва возник пожар. Посетителей и сотрудников кафе эвакуировали.
Согласно последним данным, из здания общепита вывели 30 человек. В префектуре предположили, что взрыв не носит преступного характера. Вокруг здания правоохранители создали периметр безопасности.
Подробности произошедшего устанавливаются. Полиция взяла ситуацию под контроль, сообщают местные СМИ