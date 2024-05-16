Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини

Сегодня липчан ждёт масса концертов. в том числе - на площадях и в парках города, славянский праздник, бесплатный английский, смелый киновед-разоблачитель и многое другое.

Столбик термометра поднимется до 18-20 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8 Марта, 17, 17/2, 36; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Крайняя, 4, 6, стр. 6, 7, 7а, 7б, 9; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также на площади Победы, 3, 6, 6а, 6б, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 8; проспекте Победы, 22, 22а.













С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 8 Марта, Володи Бачурина, Ворошилова, Грушевой, Есенина, Ивовой, Катукова, Краснознамённой, К.Шаталовой, Л.Толстого, Молодёжной, Ореховой, Семёна Кондарева, Стаханова, в садоводчестве «Монтажник».









День славянской письменности и культуры празднуют сегодня, 24 мая. Это день памяти святых православной и католической церквей равноапостольных Кирилла и Мефодия, уроженцев города Салоники (ныне – втором по численности населения и экономическому развитию города Греции). Считается, что браться придумали письменность для славянских племён. День их памяти первыми начали отмечать в Болгарии, где сегодня по этому случаю выходной.















В Липецке в честь праздника пройдёт немало мероприятий.







В 10:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5) начнётся праздничный концерт (6+).







В 10:30 в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) состоится праздничное и просветительское мероприятие «Откуда азбука пошла» (6+),





Сегодня праздник придёт в район Сырского рудника. В ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) в 18:00 состоится отчётный концерт местных творческих коллективов. Песни. Танци и хорошее настроение гарантированы, а вход бесплатный.









Как всегда в пятницу чем-то эдаким порадует АРТ-пространство «Модное место» при Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54, вход слева от касс).















В 19:00 здесь состоится очередной квартирник в живом музее, на котором выступит липецкий музыкант Роман Дубровин. Он исполнит песни собственного сочинения, а также споёт всем известные военные песни «На безымянной высоте», «Тёмная ночь», «Журавли» и другие.





Казаки (6+)





В резиденции АРТ-Завод при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) в 18:00 выступят артисты известного ансамбля песни и танца «Казаки России».



















Джаз-мануш (12+)





Рок-хиты и джазовая музыка прозвучат сегодня в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» на концерте воронежской группы «Hot Club of Voronezh». Гости представят программу из классического репертуара джаза-мануш и авторских джазовых аранжировок мировых рок-хитов для мануш-квартета.











Для справки: Джаз-мануш (известен также как Цыганский джаз и Цыганский свинг) — направление в «гитарном» джазе, основанное братьями Ферре (фр. Boulou & Elios Ferré) и Джанго Рейнхардтом. Соединяет в себе традиционную технику игры на гитаре цыган группы мануш и свинг. Помимо гитары, используются скрипка или аккордеон.





Под открытым небом





В пятницу гулянья начнутся и в городских парках. В 17:30 в парке Победы стартует трибьют-шоу «Quasi Freddie» группы Queen и Фредди Меркури. Зажигать на сцене со всемирно известными хитами будет липецкая группа «PASTA» (0+)















А в 18:00 в Нижнем парке с отчётным концертом выступит танцевальный коллектив «Арба-дэнс» (0+).





Покусился на Пушкина (12+)





Перед уходом в отпуск известный липецкий киновед Алексей Колбаско выложится по полной в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 16:00 рассказавший за год всё и вся про известных артистов и режиссёров всезнающий критик обратит высочайшее внимание на «солнце русской поэзии» и проведёт мероприятие к 225-летию А. С. Пушкина.















Если же вы задержитесь в Центральной библиотеке ещё на часок, то в 17:00 можете посетить встречу с живым поэтом – липчанином Ильёй Артёмовым. Он, конечно, не писал: «Я помню чудное мгновенье…», но тоже обещает порадовать рифмой и размером. Хотя, конечно, после «солнца поэзии» будет трудновато…









В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого 9пл. Театральная. 2) в 19:00 покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+).









Бесплатный английский (16+)





Клуб разговорного английского языка «Piccadilly» в 14:00 приглашает желающих в Центр Молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Это то самое место, где учат языку не хуже, чем репетиторы, но при этом не берут денег.











Пляжный волейбол (6+)





Близится лето, погода тёплая, на пляжах уже можно, как минимум, загорать и … играть в волейбол.

















Понаблюдать за соревнованиями можно бесплатно.







В частном секторе без воды оставят переулок Костенко.В промежутке с 8:00 до 18:00 возможно отключение света на срок дор 3-х часов на улицах 9-й микрорайон, Артёма, Ботанической, Вишнёвой, Восточной, Гайдара, Грушевой, Дорожной, Зареченской, Земной, Игнатьева, Инженерной, Каменный лог, Кленовой, Коллективной, Космонавтов, Лесной, Луговой, Луначарского, Мичурина, Московской, Новотепличной, Пархоменко, Пришвина, Просёлочной, Римского-Корсакова, Садовой, Студеновской, Ферросплавной, Фурманова, Цветочной, Центральной, Чернозёмной, на проспекте Мира, на проездах Боевом, Осеннем, Северном, Универсальном, в переулке Ушакова, в садоводчествах «Кооператор», «Тракторостроитель №1».Пробок в Липецке в будние дни немало. А в последний рабочий день недели – особенно. Поэтому сегодня тем более необходимо заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения: спасением они станут не всегда, но могут подсказать, где заторы меньше.Главные торжества пройдут в 17:00 на площади перед Городском Домом культуры 9ул. Коммунистическая, 20). Праздничному дню посвятят концерт местных творческих коллективовГастролей по миру у казаков сейчас нет, своё творчество они теперь дарят не английской королеве (да и поклонница голубых кровей уже всё равно не сможет их принять), а землякам.И хотя поэт африканских кровей в жизни не видел ни одного фильма, его произведения экранизировались бесчисленные количество раз, да и самому гению посвящены сотни фильмов, в которых Пушкин успел «забронзоветь» и превратился в некий символ, который имеет мало общего с реальным человеком. Но у нас, дорогие липчане, к счастью есть Колбаско. Который сегодня и развенчает мифы. Свой рассказ обстоятельный киновед начнёт он аж с 1910 года, когда биографию Пушкина российские кинематографисты решили уложить… в 5 минут на черно-белом немом экране и назвали свою картину «Жизнь и смерть Пушкина», причём поэта умудрились сыграть два актёра! В общем, будет познавательно и интересно.Обе поэтические встречи пройдут бесплатно.По пьесе одного из самых модных сейчас отечественных драматургов Ярославы Пулинович. История поздней любви между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием. Но счастью влюблённых пытаются помешать их родные дети, которые видят в союзе двух сердец угрозу своему материальному благополучию.Пляжный волейбол – не просто атрибут летнего сезона. Сегодня в 10:00 на городской Набережной (ул. 50 лет НЛМК) стартует первенство ЦФО среди студентов. Соревнования являются отборочными для участия в финале всероссийских соревнований среди студенческих команд вызов. Будет всё – бескомпромиссные матчи, красивые полёты мяча, красотки в бикини.