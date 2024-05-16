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Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
Сегодня липчан ждёт масса концертов. в том числе - на площадях и в парках города, славянский праздник, бесплатный английский, смелый киновед-разоблачитель и многое другое.
Столбик термометра поднимется до 18-20 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8 Марта, 17, 17/2, 36; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Крайняя, 4, 6, стр. 6, 7, 7а, 7б, 9; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также на площади Победы, 3, 6, 6а, 6б, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 8; проспекте Победы, 22, 22а.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 8 Марта, Володи Бачурина, Ворошилова, Грушевой, Есенина, Ивовой, Катукова, Краснознамённой, К.Шаталовой, Л.Толстого, Молодёжной, Ореховой, Семёна Кондарева, Стаханова, в садоводчестве «Монтажник».
В промежутке с 8:00 до 18:00 возможно отключение света на срок дор 3-х часов на улицах 9-й микрорайон, Артёма, Ботанической, Вишнёвой, Восточной, Гайдара, Грушевой, Дорожной, Зареченской, Земной, Игнатьева, Инженерной, Каменный лог, Кленовой, Коллективной, Космонавтов, Лесной, Луговой, Луначарского, Мичурина, Московской, Новотепличной, Пархоменко, Пришвина, Просёлочной, Римского-Корсакова, Садовой, Студеновской, Ферросплавной, Фурманова, Цветочной, Центральной, Чернозёмной, на проспекте Мира, на проездах Боевом, Осеннем, Северном, Универсальном, в переулке Ушакова, в садоводчествах «Кооператор», «Тракторостроитель №1».
Пробки
Пробок в Липецке в будние дни немало. А в последний рабочий день недели – особенно. Поэтому сегодня тем более необходимо заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения: спасением они станут не всегда, но могут подсказать, где заторы меньше.
День славянской письменности…
День славянской письменности и культуры празднуют сегодня, 24 мая. Это день памяти святых православной и католической церквей равноапостольных Кирилла и Мефодия, уроженцев города Салоники (ныне – втором по численности населения и экономическому развитию города Греции). Считается, что браться придумали письменность для славянских племён. День их памяти первыми начали отмечать в Болгарии, где сегодня по этому случаю выходной.
В Липецке в честь праздника пройдёт немало мероприятий.
В 10:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5) начнётся праздничный концерт (6+).
В 10:30 в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) состоится праздничное и просветительское мероприятие «Откуда азбука пошла» (6+),
Отчётный концерт (6+)
Сегодня праздник придёт в район Сырского рудника. В ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) в 18:00 состоится отчётный концерт местных творческих коллективов. Песни. Танци и хорошее настроение гарантированы, а вход бесплатный.
Квартирник (12+)
Как всегда в пятницу чем-то эдаким порадует АРТ-пространство «Модное место» при Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54, вход слева от касс).
В 19:00 здесь состоится очередной квартирник в живом музее, на котором выступит липецкий музыкант Роман Дубровин. Он исполнит песни собственного сочинения, а также споёт всем известные военные песни «На безымянной высоте», «Тёмная ночь», «Журавли» и другие.
Казаки (6+)
В резиденции АРТ-Завод при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) в 18:00 выступят артисты известного ансамбля песни и танца «Казаки России».
Джаз-мануш (12+)
Рок-хиты и джазовая музыка прозвучат сегодня в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» на концерте воронежской группы «Hot Club of Voronezh». Гости представят программу из классического репертуара джаза-мануш и авторских джазовых аранжировок мировых рок-хитов для мануш-квартета.
Для справки: Джаз-мануш (известен также как Цыганский джаз и Цыганский свинг) — направление в «гитарном» джазе, основанное братьями Ферре (фр. Boulou & Elios Ferré) и Джанго Рейнхардтом. Соединяет в себе традиционную технику игры на гитаре цыган группы мануш и свинг. Помимо гитары, используются скрипка или аккордеон.
Под открытым небом
В пятницу гулянья начнутся и в городских парках. В 17:30 в парке Победы стартует трибьют-шоу «Quasi Freddie» группы Queen и Фредди Меркури. Зажигать на сцене со всемирно известными хитами будет липецкая группа «PASTA» (0+)
А в 18:00 в Нижнем парке с отчётным концертом выступит танцевальный коллектив «Арба-дэнс» (0+).
Покусился на Пушкина (12+)
Перед уходом в отпуск известный липецкий киновед Алексей Колбаско выложится по полной в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 16:00 рассказавший за год всё и вся про известных артистов и режиссёров всезнающий критик обратит высочайшее внимание на «солнце русской поэзии» и проведёт мероприятие к 225-летию А. С. Пушкина.
Не Пушкин (12+)
Если же вы задержитесь в Центральной библиотеке ещё на часок, то в 17:00 можете посетить встречу с живым поэтом – липчанином Ильёй Артёмовым. Он, конечно, не писал: «Я помню чудное мгновенье…», но тоже обещает порадовать рифмой и размером. Хотя, конечно, после «солнца поэзии» будет трудновато…
Обе поэтические встречи пройдут бесплатно.
Театр
В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого 9пл. Театральная. 2) в 19:00 покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+).
По пьесе одного из самых модных сейчас отечественных драматургов Ярославы Пулинович. История поздней любви между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием. Но счастью влюблённых пытаются помешать их родные дети, которые видят в союзе двух сердец угрозу своему материальному благополучию.
Бесплатный английский (16+)
Клуб разговорного английского языка «Piccadilly» в 14:00 приглашает желающих в Центр Молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Это то самое место, где учат языку не хуже, чем репетиторы, но при этом не берут денег.
Пляжный волейбол (6+)
Близится лето, погода тёплая, на пляжах уже можно, как минимум, загорать и … играть в волейбол.
Понаблюдать за соревнованиями можно бесплатно.
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