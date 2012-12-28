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Общество
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сегодня, 10:07
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ФАС не нашла нарушений в организации торгов на ремонт пяти дорог в Липецке
Управление главного смотрителя заключит 133-миллионный контракт с подрядной организацией из Доброго.
Техническим заданием предусмотрено обновление улиц Валентины Терешковой (от дома №18 по улице Валентины Терешковой до площади Победы), Титова (от дома № 145 по улице Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Карбышева (от дома №45 по улице Баумана до дома №87 по улице Карбышева), Ивана Франко и Кочеткова на всем их протяжении. Подрядчик должен снять с дорог изношенный слой асфальта и отремонтировать их щебеночное основание, выровнять под уровень нового дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников, нанести на дороги два слоя асфальтобетона, восстановить пешеходные зоны, обновить разметку, отремонтировать знаки, светофоры, дорожное ограждение.
Работы должны быть закончены к 30 августа.
Компания «Правильный дом», зарегистрированная в 2017 году в Добром предпринимателем Алексеем Прохоровым, еще не работала с администрацией Липецка. На сайте госзакупок указано, что «Правильный дом» с 2017 года по 48 контрактам общей ценой в 660 млн рублей строил и ремонтировал дороги в Добровском, Лебедянском, Чаплыгинском, Данковском и Задонском районах области.
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