Водитель «Приоры» погиб в столкновении с грузовиком

За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро пострадали.

Поздно вечером 23 мая в Становлянском районе вечером на трассе «Дон» столкнулись «Лада Приора» и грузовик «МАН». От полученных травм 28-летний водитель водитель «Приоры» умер на месте аварии.Этим же вечером на улице Моршанской в Липецке столкнулись автомобили «Пежо» с 40-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2107м с 20-летним водителем. В столкновении получила травмы 17-летняя пассажирка «семерки».В Ельце на улице 9 Декабря в столкновении автомобиля «Форд» и мопеда пострадали двое подростков: 15-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир.