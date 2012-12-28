Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
Происшествия
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37 минут назад
Водитель «Приоры» погиб в столкновении с грузовиком
За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро пострадали.
Этим же вечером на улице Моршанской в Липецке столкнулись автомобили «Пежо» с 40-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2107м с 20-летним водителем. В столкновении получила травмы 17-летняя пассажирка «семерки».
В Ельце на улице 9 Декабря в столкновении автомобиля «Форд» и мопеда пострадали двое подростков: 15-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир.
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