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Происшествия
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сегодня, 09:54
Мужчина выпал из окна в Липецке
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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