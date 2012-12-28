Мужчина выпал из окна в Липецке

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

23 мая из окна третьего этажа дома №28/3 по улице Терешковой в Липецке выпал 50-летний мужчина. Липчанин остался жив, но получил серьезные травмы: в дежурной больнице у него диагностировали переломы костей таза и ноги, тупую травму живота.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.