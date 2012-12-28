Кражу велосипеда с улицы Космонавтов записала камера наблюдения

Подозревают 47-летнего липчанина.

47-летнего липчанина подозревают в краже велосипеда: происшествие попало на запись камеры наблюдения.Велосипед был угнал ещё 14 мая от дома по улице Космонавтов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас угнанный велосипед изъят.«Всего за 4 месяца в Липецкой области украли 22 велосипеда, 14 краж раскрыты. Полиция рекомендует не оставлять велосипеды без присмотра и обязательно пристегивать их. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.Лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут», — отмечают в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.