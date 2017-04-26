В Липецке обновят 22 памятника

Работы завершатся к июлю.

Управление главного смотрителя Липецка провело тендер на текущий ремонт памятников и стел в городе. Эту работу подрядчик-победитель оценил в 249 128 рублей и 10 копеек.



В список на ремонт включили 22 памятника и скульптурные композиции Липецка. На каждую - свой фронт работ. Больше всего стоит на мемориальном комплексе площади Героев: разобрать тротуарную плитку, приварить петлю к калитке, покрасить. Памятник Расковой очистят от старой плитки, Осипенко — от грязи. Композицию «Венок памяти» в районе Евдокиевского кладбища ждет новая плитка из красного гранита, памятник Барашеву — окраска бронзовым порошком. Покрасят стелу «Вечная память героям» (Сокол) и памятник летчикам по площади Авиаторов. Новые плиты из белого мрамора установят на «Конторе Петра I”. Памятник Ленину на одноименной площади ожидает новый гранит и очистка из известняковых отложений. Мелкие работы проведут на памятниках Победы, Ленину в Сырском Руднике, Шахтеру в сквере ДК «Рудничный», Ленину на проспекте Мира и Петра Великого на одноименной площади. Просто помоют памятники жертвам радиационных катастроф, танкистам, Пушкину, Свиридову, Папина, Меркулову, Катукову и Доватору.



По планам УГС все памятники будут обновлены до 30 июня.