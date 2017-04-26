Общество

сегодня, 12:00

Липецкую «управляшку» уличили в завышении тарифов

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#нарушение #тариф #суд #ЖКХ
Липецкую «управляшку» уличили в завышении тарифов

Выводы специалистов подтвердили в суде.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел два иска «Липецкой управляющей компании» к региональному отделению Роспотребнадзора. «Управляшка» просила суд признать штрафы от ведомства незаконными.

Причинами обращения в суд стали постановления об административных правонарушениях, выявленных в октябре прошлого года. После разбирательства Роспотребнадзор наказал «Липецкую управляющую компанию» в общей сложности на 200 000 рублей. Эти штрафы были выписаны за одностороннее увеличение тарифа на содержание и ремонт жилья. Незаконные дополнительные поборы оплачивали жильцы сразу двух домов - №6 на улице Папина и №16а на улице Доватора. В течение месяца тариф увеличили на 1,26 рубля и 1,05 рубля, соответственно. Было установлено, что с жильцами домов это повышение согласовано не было.

Уверенная в своей правоте «Липецкая управляющая компания» обратилась в суд. Кроме того, фирма ссылалась на то, что проиндексировало оплату в соответствии с данными органов статистики. Впрочем, это не сыграло в пользу «управляшки». Арбитраж подтвердил факт нарушения интересов липчан и оставил в силе штрафы.
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#нарушение #тариф #суд #ЖКХ

Комментарии (7)

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народ

30 минут назад
Под их аппетиты и сделаны тарифы ! И не надо говорить : " МЯУ "
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народ

36 минут назад
Количество управляшек равно количеству депутатов или их родственников !
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жопа

39 минут назад
ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ УПРАВЛЯШЕК НЕ ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ - КОРРУПЦИОНЕРЫ ИХ ПРАВЯЩИХ ВЕРХУШЕК
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народ

45 минут назад
Где старая версия ?
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Центральная Л

54 минуты назад
В Централаная Л, также подняты тарифы без согласования с собственниками! Будем обращаться!!!
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ООО Комфорт Л

сегодня, 12:27
тоже в одностороннем порядке подняли в 2016г с 15,55 до 17,77 вынесено предписание от ГЖИ для устранения, но никто не торопится, ГОРОД ВОРОВ!!!
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влипецкепить

сегодня, 12:17
так деньги вернут или нет?
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