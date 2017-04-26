Липецкую «управляшку» уличили в завышении тарифов

Выводы специалистов подтвердили в суде.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел два иска «Липецкой управляющей компании» к региональному отделению Роспотребнадзора. «Управляшка» просила суд признать штрафы от ведомства незаконными.



Причинами обращения в суд стали постановления об административных правонарушениях, выявленных в октябре прошлого года. После разбирательства Роспотребнадзор наказал «Липецкую управляющую компанию» в общей сложности на 200 000 рублей. Эти штрафы были выписаны за одностороннее увеличение тарифа на содержание и ремонт жилья. Незаконные дополнительные поборы оплачивали жильцы сразу двух домов - №6 на улице Папина и №16а на улице Доватора. В течение месяца тариф увеличили на 1,26 рубля и 1,05 рубля, соответственно. Было установлено, что с жильцами домов это повышение согласовано не было.



Уверенная в своей правоте «Липецкая управляющая компания» обратилась в суд. Кроме того, фирма ссылалась на то, что проиндексировало оплату в соответствии с данными органов статистики. Впрочем, это не сыграло в пользу «управляшки». Арбитраж подтвердил факт нарушения интересов липчан и оставил в силе штрафы.