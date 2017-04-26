В Данковском районе поздравили участницу Сталинградской битвы

Доброй традицией центра социальной защиты населения по Данковскому району стало поздравления своих подопечных с праздничными датами их жизни.

4 апреля 2017 года поздравления с днем рождения принимала участница Великой Отечественной войны Тамара Максимовна Зайченко. Участницу Сталинградской битвы приехали поздравить заместитель директора центра социальной защиты населения по Данковскому району Ирина Левина, заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Анна Бондарь, а также социальный работник Оксана Гришина.

Биография Тамары Максимовны Зайченко -это жизненный путь трудолюбивого человека. В 19 лет ее зачислили в 357-й медицинский санитарный батальон 13- ой армии, где девчонкой она пережила все ужасы войны. Ее заслуги не остались незамеченными – весной 1943 года Тамара Максимовна была награждена медалью «За оборону Сталинграда», а позднее еще целым рядом наград. Лечение и уход за ранеными солдатами и офицерами, бесконечные часы дежурства и короткие минуты отдыха - такой была фронтовая служба медицинской сестры в военные годы, сообдщает управление социальной защиты населения Липецкой области.