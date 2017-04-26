«Сорок третий»

Олег Королев - 43-й в национальном рейтинге губернаторов

Первую пятёрку в Национальном рейтинге губернаторов в группе лидеров-25 возглавили Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Якушев (Тюменская область) и Сергей Собянин (Город федерального значения Москва). Таковы данные рейтинга губернаторов за март-апрель 2017 года, составленные Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», сообщает Regnum.

Главы регионов России второй группы занимают в рейтинге с 26 места по 60-е. Открывает группу середняков Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), замыкает Владимир Городецкий (Новосибирская область).

Олег Королев, губернатор Липецкой области, на 43-м месте.

Замыкает рейтинг третья группа из 25 губернаторов. На 61-м месте — Валерий Радаев (Саратовская область), на 62-м — месте — Дмитрий Овсянников (Город федерального значения Севастополь), на 63-й позиции — Андрей Бочаров (Волгоградская область), на 64-й — Валерий Шанцев (Нижегородская область), на 65-м месте — Аман Тулеев (Кемеровская область).