Общество

сегодня, 07:51

«Сорок третий»

5 1229
#рейтинг
«Сорок третий»

Олег Королев - 43-й в национальном рейтинге губернаторов

Первую пятёрку в Национальном рейтинге губернаторов в группе лидеров-25 возглавили Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Якушев (Тюменская область) и Сергей Собянин (Город федерального значения Москва). Таковы данные рейтинга губернаторов за март-апрель 2017 года, составленные Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», сообщает Regnum.

Главы регионов России второй группы занимают в рейтинге с 26 места по 60-е. Открывает группу середняков Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), замыкает Владимир Городецкий (Новосибирская область). 

Олег Королев, губернатор Липецкой области, на 43-м месте.

Замыкает рейтинг третья группа из 25 губернаторов. На 61-м месте — Валерий Радаев (Саратовская область), на 62-м — месте — Дмитрий Овсянников (Город федерального значения Севастополь), на 63-й позиции — Андрей Бочаров (Волгоградская область), на 64-й — Валерий Шанцев (Нижегородская область), на 65-м месте — Аман Тулеев (Кемеровская область).

5 1229
#рейтинг

Комментарии (5)

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электорат

21 минуту назад
как сыдно
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Доярка Дуся.

21 минуту назад
Сколько лет вы будите ставить это фото? Он здесь еще председатель Добринского колхоза. Вот и рейтинг не поднимается, и не только .
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Ведмедева

30 минут назад
а нам нудно - ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!
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саша

34 минуты назад
вот что значит фальсификация выборов
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Зачем нам это

сегодня, 08:16
про джигурду тоже много говорят .
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