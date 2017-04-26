Общество

вчера, 19:00

Одного из пострадавших на складе PepsiCo перевезли в Липецкую областную больницу

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#обрушение склада Pepsico
Одного из пострадавших на складе PepsiCo перевезли в Липецкую областную больницу

Решение о переводе принял областной нейрохирург.

Как сообщил GOROD48 главный врач Лебедянской межрайонной больницы Алексей Байцуров, одного из пострадавших на обрушившемся складе PepsiCo перевели из Лебедянской межрайонной больницы в Липецкую областную клиническую больницу. В Лебедянь заранее была вызвана бригада из областной клинической больницы, и нейрохирург, который осмотрел пострадавших в Лебедяни, принял решение о госпитализации одного из них в Липецкую областную клиническую больницу.

У госпитализированного в Липецкую областную клиническую больницу 37-летнего рабочего склада диагностированы перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Второй пострадавший - 41-летний мужчина госпитализирован в Лебедянскую межрайонную больницу с общим переохлаждением, ситуационной реакцией (сильным стрессом) и многочисленными ушибами, его состояние оценивается как удовлетворительное. По данным GOROD48, к переохлаждению привел тот факт, что на момент аварии рабочий находился в помещении в одной майке, а когда случилось ЧП, он оказался раздетым на улице.  


1 2229
#обрушение склада Pepsico

Комментарии (1)

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Липчанин

вчера, 20:44
К чему на фото поликлиника №2
ответить

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вчера, 19:00

Общество