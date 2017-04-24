Общество

сегодня, 16:00

Липецкая область снова показала наибольшее снижение численности безработных

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#безработица #рынок труда
Липецкая область снова показала наибольшее снижение численности безработных

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 47 регионах.

Как сообщает Минтруд России, численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась на 0,2%.  

С 12 по 19 апреля численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2 % и составила 889 795 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 057 523 человека.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 47 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Алтайском крае, Астраханской, Новгородской, Тамбовской, Липецкой областях, Ненецком автономном округе.

В 34 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в республиках Тыва и Бурятия,  Севастополе.

В Республике Калмыкия, Пензенской, Волгоградской и Смоленской областях численность безработных граждан не изменилась.

По состоянию на 19 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 163 195 человек.  

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#безработица #рынок труда

Комментарии (5)

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Фокс

24 минуты назад
Безработица в регионе настолько уменьшилась, что даже стоявшие в очереди на должность цыгане её уже получили, и по городу больше не шляются. Заодно трудоустроили всех околосветофорочных колясочников, что-то их давно не видно: или их ещё в Липецк не завезли, или все трудятся
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если так пойдет и дальше

50 минут назад
то скоро вообще безработных не останется. Все будут пахать- лишь бы накормили.
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Сергей 13

55 минут назад
Ещё бы количество бесзарплатных снизили.
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Veda Socium

сегодня, 16:20
Едва замдиректора по техническим вопросам (сплошной брак в облгазете ) Издатдома Артем Савельев получил в анус, как наслал нач. отдела рекламы. Славик Жуликов пишет в характеристике, что, мол, ежедневно посылал подчиненного приносить в клюве по 1 млн. за раз. Славик плачется, что у него дочь- инвалид, глупая, после корпоративной случки. И поэтому написал на сотрудника донос. Славик Хуликов, или как тебя там, Куликов, ты подонок! Тебя будем е- пать вместе с Артемом на всех просторах инета
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ой

сегодня, 16:11
пистят !!!
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