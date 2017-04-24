Липецкая область снова показала наибольшее снижение численности безработных

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 47 регионах.

Как сообщает Минтруд России, численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась на 0,2%.

С 12 по 19 апреля численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2 % и составила 889 795 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 057 523 человека.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 47 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Алтайском крае, Астраханской, Новгородской, Тамбовской, Липецкой областях, Ненецком автономном округе.

В 34 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в республиках Тыва и Бурятия, Севастополе.

В Республике Калмыкия, Пензенской, Волгоградской и Смоленской областях численность безработных граждан не изменилась.

По состоянию на 19 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 163 195 человек.