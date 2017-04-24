Общество

сегодня, 15:59

Директор строительной компании не желал рассчитываться с уволившимся работником

1 373
#Зарплата #закон
Директор строительной компании не желал рассчитываться с уволившимся работником

В дело вмешалась прокуратура.

Прокуратура Левобережного района г. Липецка провела проверку по обращению бывшего работника строительной фирмы по вопросу нарушения директорам общества трудового законодательства.

В нарушение закона работодатель не произвел в день увольнения полный материальный расчет с заявителем. Только после его обращения в прокуратуру невыплаченная заработная плата была перечислена на его расчетный счет.

Как сообщили в областной прокуратуре, по данному факту в отношении директора фирмы прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Фото info-34.ru

1 373
#Зарплата #закон

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Изательский дом

сегодня, 16:37
А нас директор Игнатов и его шестерка Артем Савельев, не говоря уж начальник рекламы гнобят уважаемых сотрудников. А сами печатают газету с браком, когда даже губернатор в газете рыжий. Начальник отдела Рекамы издатдома платит Игнатову 3 тысячи рублей отступных
ответить

Еще в рубрике

Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки
#побои #наказание #суд
13
Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки

сегодня, 15:28

Происшествия
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику
#ЧП #несчастный случай
13
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику

сегодня, 13:17

Происшествия
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения
#ФСБ
17
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения

сегодня, 10:38

Происшествия