Директор строительной компании не желал рассчитываться с уволившимся работником

В дело вмешалась прокуратура.

Прокуратура Левобережного района г. Липецка провела проверку по обращению бывшего работника строительной фирмы по вопросу нарушения директорам общества трудового законодательства.

В нарушение закона работодатель не произвел в день увольнения полный материальный расчет с заявителем. Только после его обращения в прокуратуру невыплаченная заработная плата была перечислена на его расчетный счет.

Как сообщили в областной прокуратуре, по данному факту в отношении директора фирмы прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).



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