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В России
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сегодня, 11:46
В Татарстане БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти
Резервуары для хранения нефти в окрестностях Альметьевска в Татарстане подверглись атаке БПЛА. Благодаря сработавшей системе пожаротушения удалось предотвратить крупный пожар.
Уточняется, что вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти, — передает ТАСС.
Отмечается, что благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара.
Кроме того, осколки повредили несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.
Все необходимые силы и средства работают на месте.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего за минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.
По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Республикой Татарстан.
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