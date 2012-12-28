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Общество
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сегодня, 12:56
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В Липецке медики выходили родившуюся раньше срока тройню
Малыши родились еще в декабре.
— Поздравляю родителей с таким чудесным прибавлением! Пусть растут здоровенькими. От региона поддержим выплатой в 1 млн 200 тысяч рублей и областным маткапиталом.
По словам губернатора, парни должны были появиться на свет только сейчас, а они поторопились – родились ещё в конце декабря.
«Совсем крохи – по килограмму. Реанимация, кувезы, аппараты, датчики, провода – наши доктора боролись за их жизни несколько недель. Мама каждый день была рядом. Сейчас с её мальчиками всё в порядке, они подрастают, хорошо кушают и радуют родителей», — сообщил губернатор.
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