В Липецке медики выходили родившуюся раньше срока тройню

Малыши родились еще в декабре.

Сразу три мальчика – тройняшки Саша, Паша и Максим – родились в семье Викулиных из Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.— Поздравляю родителей с таким чудесным прибавлением! Пусть растут здоровенькими. От региона поддержим выплатой в 1 млн 200 тысяч рублей и областным маткапиталом.По словам губернатора, парни должны были появиться на свет только сейчас, а они поторопились – родились ещё в конце декабря.«Совсем крохи – по килограмму. Реанимация, кувезы, аппараты, датчики, провода – наши доктора боролись за их жизни несколько недель. Мама каждый день была рядом. Сейчас с её мальчиками всё в порядке, они подрастают, хорошо кушают и радуют родителей», — сообщил губернатор.