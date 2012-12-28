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В России
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сегодня, 15:45

В Госдуме одобрили в первом чтении продажу вина через «Почту России»

Получить заказ можно будет не раньше чем через сутки после его оформления.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий дистанционную продажу российского вина через специализированный сайт «Почты России». Эксперимент планируется провести в Москве и Московской области, — передает Bfm.Ru.

Уточняется, что через интернет можно будет приобрести обычные, крепленые и игристые вина. Продажей займутся производители, включенные в специальный перечень Минсельхоза. «Почта России» обеспечит хранение и доставку продукции. При оформлении заказа покупателям потребуется подтвердить возраст через «Госуслуги».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что получить приобретенное вино можно будет не ранее чем через сутки после оформления заказа. Он также подчеркнул, что распространять эксперимент на маркетплейсы не планируется.

Законопроект был внесен правительством еще в апреле 2023 года, однако его рассмотрение неоднократно откладывалось. Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Предлагаемый эксперимент станет исключением из действующего запрета.
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