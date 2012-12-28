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В России
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сегодня, 14:45
В РФ с 1 декабря введут технологический сбор на электронику
Как уточнили в Минпромторге, для администрирования платежей власти задействуют уже работающие цифровые площадки.
Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается, — рассказали в Минпромторге России.
«Технологический сбор администрируется через действующие механизмы. Новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается: используются система маркировки, с которой производители и импортеры уже работают, и государственная информационная система промышленности (ГИСП)», — пояснили в Минпромторге.
В ведомстве добавили, что компания подает в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, как делает это сейчас. На его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет ее плательщику, — передает РИА Новости.
«После уплаты подтверждение передается в систему маркировки. Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно», — резюмировали в Минпромторге.
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