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32 минуты назад

Авиавласти прорабатывают упрощение возврата средств за отмененные рейсы

Минтранс запросил у перевозчиков и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) информацию об их позиции по упрощению возврата средств за билеты в случае отмены регулярного рейса. Кроме того, ведомство попросило предоставить информацию о действиях пассажира, необходимых для получения денег при вынужденном возврате, в соответствии с правилами авиакомпаний. С документом ознакомились «Известия».

В октябре этого года с предложением пересмотреть процедуру возврата билетов в Минтранс обратились депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».
«Отмена рейса ставит пассажира перед необходимостью оперативно решить, воспользоваться ли другой перевозкой или вернуть деньги. При этом сведения об отмене уже имеются у авиакомпании, но получение средств нередко требует от гражданина отдельного обращения, заполнения формы и ожидания ответа», — говорится в их письме (есть у «Известий»).

Если билет куплен через посредника, процедура становится еще сложнее: пассажиру приходится выяснять, кому направлять заявление — авиакомпании или агентству. В результате человек, не виноватый в отмене рейса, вынужден самостоятельно заниматься оформлением возврата, отмечают парламентарии. Особенно неудобно это в ситуации, когда поездку необходимо срочно перенести и полученные за билет средства нужны для покупки нового.
В качестве примера депутаты приводят Smartavia. Если билет куплен на сайте перевозчика, пассажиру предлагают заполнить специальную форму. При покупке через агентство необходимо обращаться по месту приобретения билета. При этом рассмотрение заявки может занять до 30 дней. Это срок обработки обращения, а не установленный период для выплаты средств, уточняют авторы инициативы.

«От депутатского корпуса поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Минтранс прорабатывает данный вопрос с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе министерства.
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