На школьных каникулах заболеваемость ОРВИ снизилась на 13%

За неделю зарегистрировано три случая гриппа.

На минувшей неделе заболеваемость ОРВИ оказалась на 13% ниже уровня предыдущей недели и на 22% ниже уровня эпидпорога. Ситуация обычная — с 26 октября в школах осенние каникулы и дети меньше контактируют, меньше болеют и реже обращаются к врачам.Всего с 26 октября по 1 ноября в Липецкой области зарегистрирован 3701 случай ОРВИ, в том числе 3 случая гриппа. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 54,7% всех случаев ОРВИ. Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора.Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы.Коронавирус за неделю выявили у 8 человек, что на уровне предыдущей недели.По состоянию на 2 ноября в области привито против гриппа более 354 тысяч человек (32% населения), в том числе более 128 тысяч детей и 226 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 12 709 человек.