Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Здоровье
44
31 минуту назад
На школьных каникулах заболеваемость ОРВИ снизилась на 13%
За неделю зарегистрировано три случая гриппа.
Всего с 26 октября по 1 ноября в Липецкой области зарегистрирован 3701 случай ОРВИ, в том числе 3 случая гриппа. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 54,7% всех случаев ОРВИ. Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора.
Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирус за неделю выявили у 8 человек, что на уровне предыдущей недели.
По состоянию на 2 ноября в области привито против гриппа более 354 тысяч человек (32% населения), в том числе более 128 тысяч детей и 226 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 12 709 человек.
0
0
0
1
0
Комментарии