Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, c августа прошлого года по май этого она по своей инициативе собирала с родителей учеников класса деньги на выпускной вечер, но потратила их на собственные нужды.
В числе пострадавших — как минимум три женщины, у которых она похитила 42 900 рублей. Но, возможно, появятся и новые обманутые родители.
Подозреваемая вину признала. По части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей грозит до пяти лет лишения свободы.
