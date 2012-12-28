Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Липецком округе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 37-летней липчанки — матери выпускницы одной из сельских школ.Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, c августа прошлого года по май этого она по своей инициативе собирала с родителей учеников класса деньги на выпускной вечер, но потратила их на собственные нужды.В числе пострадавших — как минимум три женщины, у которых она похитила 42 900 рублей. Но, возможно, появятся и новые обманутые родители.Подозреваемая вину признала. По части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей грозит до пяти лет лишения свободы.