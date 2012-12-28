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В России
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16 минут назад
В 15 регионах РФ отменены ограничения на продажу топлива на АЗС
В некоторых субъектах ограничения сохраняются: в Тамбовской области еще есть лимиты на топливо в одни руки и запрет на заправку в канистру, но уже отменили систему «чет-нечет». В Комитете информационной политики Ленинградской области сообщили «Известиям», что выборочно по районам могут сохраняться сложности с поставками топлива. В Департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа также заявили редакции, что на части АЗС еще действуют ограничения по литражу и запрет на канистры, но ситуация с наличием горючего улучшается.
Вице-премьер Александр Новак в середине октября заявил, что ситуация на топливном рынке России сейчас гораздо лучше, чем месяцем ранее, и несколько НПЗ вышли из ремонтов. По его словам, это связано, в частности, с усилением защиты объектов. При этом внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом, проблемы сохранятся лишь в секторе бензина.
Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев пояснил, что на стабилизацию с дефицитом топлива повлияло также снижение сезонного спроса. Потребление бензина и дизеля традиционно снижается после окончания осенней посевной кампании и сезона отпусков.
При этом за неделю 20-26 октября снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 57 субъектах РФ, более всего в Камчатском крае (-12,6%) и Ивановской области (-11,4%), сообщил Росстат. Средняя стоимость бензина по стране снизилась до 98,4 рубля, а на дизель выросла до 100 рублей.
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