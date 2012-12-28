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В России
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9 минут назад
В Анапе зафиксировано землетрясение
"26 октября в муниципальном округе Анапа на глубине 10 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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