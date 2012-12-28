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В России
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31 минуту назад
Россияне стали в два раза больше тратить на медицинские услуги
Расходы на платную медицину в России по итогам этого года могут превысить 14 тыс. рублей на человека — это в два раза больше по сравнению с 2020 годом, заявили «Известиям» в Национальном рейтинговом агентстве.
«Ощутимее всего выросли цены на услуги, которые характеризуются высокой долей затрат на квалифицированный труд, дорогое оборудование и расходные материалы», — отметили аналитики.
Цены на прием врачей и обследования растут гораздо быстрее, чем доходы населения, сказала в беседе с редакцией руководитель департамента ДМС страховой компании «Двадцать первый век» Виктория Галицкая.
«Людям становится всё сложнее оплачивать полный цикл лечения. При этом здоровье сейчас у многих в приоритете», — отметила она.
Стремительный рост цен может привести к снижению доступности платной медицины, сошлись во мнении эксперты. В результате пациенты могут чаще откладывать визиты к врачу и отказываться от плановых обследований.
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