Россияне стали в два раза больше тратить на медицинские услуги

Расходы на платную медицину в России по итогам этого года могут превысить 14 тыс. рублей на человека — это в два раза больше по сравнению с 2020 годом, заявили «Известиям» в Национальном рейтинговом агентстве.





Существеннее всего, по словам экспертов, подорожали стоматология, первичный прием врача-специалиста, стационарное лечение и лабораторная диагностика.«Ощутимее всего выросли цены на услуги, которые характеризуются высокой долей затрат на квалифицированный труд, дорогое оборудование и расходные материалы», — отметили аналитики.Цены на прием врачей и обследования растут гораздо быстрее, чем доходы населения, сказала в беседе с редакцией руководитель департамента ДМС страховой компании «Двадцать первый век» Виктория Галицкая.«Людям становится всё сложнее оплачивать полный цикл лечения. При этом здоровье сейчас у многих в приоритете», — отметила она.Стремительный рост цен может привести к снижению доступности платной медицины, сошлись во мнении эксперты. В результате пациенты могут чаще откладывать визиты к врачу и отказываться от плановых обследований.