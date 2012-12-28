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В России
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52 минуты назад
ФНС ужесточила контроль за крупнейшими компаниями и собрала вчетверо больше
Кроме того, количество выездных налоговых проверок такого бизнеса выросло на 83%, до 55. Контроль крупнейших компаний позволяет быстро и интенсивно пополнять бюджет, сказал гендиректор Центра налоговой помощи Алексей Мошкин. Это особенно важно в условиях дефицита казны.
Также на динамику влияет цифровизация контроля, отметил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко. Теперь ФНС быстрее выявляет незаконные схемы. Среди них — занижение базы по доходам, дробление бизнеса, нелегальное применение льгот и специальных режимов.
Поступления от всех компаний по результатам выездных проверок и аналитической работы за семь месяцев увеличились в 1,5 раза, до 326 млрд рублей. При этом число требований и вызовов на рабочие совещания в налоговую в этом году взлетело в разы, сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Ант Атторнейс» Вадим Рудь.
Это объясняется тем, что власти усиливают меры, направленные на обеление экономики. В проекте бюджета на следующую трехлетку запланирован доход по этой статье в 500 млрд рублей ежегодно.
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