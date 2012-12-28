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52 минуты назад
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«Ботаника» от Author Development укрепляет позиции в Липецком регионе

По данным Единого рейтинга застройщиков (ЕРЗ) по городу Липецк, жилой квартал «Ботаника» от Author Development вошёл в топ-5 проектов комфорт-класса в своей категории этажности в рамках октябрьского обновления.

«Ботаника» — флагманский проект Author Development в районе Опытной станции в Липецке, задающий новый стандарт качественной жилой среды. Квартал задуман как «свой центр» — пространство, где есть всё для полноценной жизни: экосистема полезных сервисов на первых этажах, свободные от машин дворы, собственный ботанический сад, променад и система велодорожек протяжённостью более километра. Дома здесь средней этажности — 8–9 этажей, а планировочных решений более тридцати: от эргономичных студий до просторных квартир с мастер-спальнями и двухуровневых вариантов с увеличенной высотой потолков.

В рамках оценки Единого реестра застройщиков жилой квартал демонстрирует стабильный рост ключевых показателей, что закономерно отражается на позициях в рейтинге. Сегодня «Ботаника», по версии ЕРЗ, входит в десятку лучших жилых объектов Липецкого региона по всем категориям этажности. При этом Author Development на протяжении нескольких месяцев сохраняет первое место по объёму строительства в регионе и удерживает максимальную оценку надёжности ЕРЗ — высший балл (5), который присваивается за своевременный ввод объектов в эксплуатацию и финансовую стабильность.

Единый рейтинг застройщиков — регулярно обновляемый отраслевой ресурс, который формирует независимую картину рынка по объёмам текущего строительства, темпам реализации и масштабу проектов. Включение «Ботаники» в топ-5 сразу в нескольких категориях, в том числе «потребительские качества в г. Липецк» и «потребительские качества в Липецкой области», отражает комплексную оценку проекта — от архитектурной концепции до социального окружения.

Рейтинг оценивает совокупность характеристик, которые напрямую влияют на комфорт жителей в повседневной жизни: социальную и коммерческую инфраструктуру, спортивные программы, наличие велодорожек, двор без машин, озеленение придомовой территории, высоту потолков и другие. «Ботаника» отвечает каждому из этих параметров.

Более того, развитие социальной инфраструктуры района Опытной станции заложено в планах города: в районе улиц Железнякова и Ботаническая предусмотрено строительство трёх детских садов, школы, поликлиники и торгового центра. С 2025 года в районе Опытной станции возводилась самая крупная школа в Липецком регионе на 1500 мест — лицей с инженерно-техническим уклоном имени Константина Циолковского, который в этом учебном году уже открыл свои двери всего в 9 минутах езды на машине от «Ботаники».

Кроме того, ведётся работа по подготовке к строительству моста через железнодорожные пути, который соединит Опытную станцию с улицей Гагарина. Протяжённость объекта с учётом реконструируемых участков составит почти два километра, что значительно разгрузит дорожную сеть и улучшит транспортную доступность всего района.

В этом году «Ботаника» удостоилась сразу двух престижных отраслевых наград: квартал был отмечен как «Региональный объект №1» в рамках международной премии «Рекорды рынка недвижимости» и как «Комплекс — современное доступное жилье ЦФО, СЗФО, ПФО» на URBAN AWARDS 2026. Такое признание подтверждает, что проект отвечает высоким стандартам качества и по достоинству оценён профессиональным сообществом.

Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АРТ КВАРТАЛ»
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

 ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АРТ КВАРТАЛ». Реклама



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Комментарии (1)

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Как гость
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дотошный
40 минут назад
все заложено в планах а вы покупайте сейчас и вилки чтобы потом лапшу снимать
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