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В России
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16 минут назад
В Соцфонде рассказали об увеличении максимального размера больничного за месяц
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничного) в 2027 году за полный календарный месяц вырастет до 239 тысяч рублей.
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет с 207,5 тысяч рублей до 239 тысяч рублей. В общей сложности на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено около 1,6 трлн рублей, выплаты получат свыше 21 млн человек, — говорится на сайте Социального фонда России (СФР).
Уточняется, что на технические средства реабилитации для людей с инвалидностью в бюджете Фонда предусмотрено более 150 млрд рублей. На санаторно-курортное лечение льготников и оплату проезда к месту лечения и обратно Социальный фонд направит 11,8 млрд рублей (+1,2 млрд рублей к 2026 году).
Также увеличатся и максимальные размеры декретных пособий. Предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 83 тыс. до 95,5 тысяч рублей.
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