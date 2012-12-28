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В России
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сегодня, 16:27
Бывшим летчикам и шахтерам пересчитают пенсию с 1 ноября
В России с 1 ноября пересчитают пенсионные надбавки бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности.
«Фиксированные выплаты к страховой пенсии для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности в ноябре будут пересчитаны в зависимости от уплаченных за них работодателем страховых взносов», — заявила Бессараб.
По ее словам, выплаты указанным категория пенсионеров пересчитываются раз в квартал: в феврале, мае, августе, ноябре.
Помимо этого, фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами I группы в октябре, — пояснила парламентарий.
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