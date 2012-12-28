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26 минут назад

Самолёт в аэропорту Нюрнберга подал сигнал о захвате воздушного судна

Самолёт, прибывший в аэропорт Нюрнберга, подал сигнал о захвате воздушного судна. Пилот при этом не выходил на связь по радио.

Сигнал «7500», означающий предупреждение о захвате воздушного судна, был подан из кабины пилотов самолета, приземлившегося в аэропорту Нюрнберга, — передает ТАСС со ссылкой на полицию Баварии.

«Из кабины был отправлен код «7500» (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радио. В качестве меры предосторожности были подняты по тревоге несколько дежурных самолетов», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что ЧС в аэропорту Нюрнберга была связана с рейсом, прибывшим с острова Корфу. По данным газеты Bild, речь идет о борте авиакомпании Corendon Airlines, перед посадкой его сопровождали истребители Eurofighter.

Еще утром во вторник работа аэропорта была временно ограничена после того, как три пилота независимо друг от друга сообщили, что видели некий летательный объект, возможно, дрон.
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