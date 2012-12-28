Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
У пьяного гонщика на самодельном «спорткаре» закончился бензин и его догнали полицейские
Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
«Мы волшебную косим трын-траву»: в лесу под Липецком 40-летний мужчина посадил плантацию конопли
В России
43
38 минут назад
ЦБ ужесточит контроль за электронными кошельками
Рынок электронных кошельков в 2025 году вырос в 1,6 раза — до 13,3 трлн рублей. При этом требования к работе с клиентами здесь были значительно мягче, чем для банков. Отдельная проблема — мошенничество. Из-за упрощенной идентификации кошельки часто используют в преступных схемах: анонимный кошелек позволяет хранить до 15 тыс. рублей, упрощенный — до 100 тыс.Преступники применяют подставных лиц, а деньги дробят через цепочки посредников. По данным ЦБ, в 2025 году с кошельками было связано около 13,4 тыс. операций без добровольного согласия клиентов на сумму свыше 170 млн рублей. Новые правила повысят прозрачность, но полностью искоренить мошенничество не смогут.
0
0
0
0
0
Комментарии