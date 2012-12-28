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В России
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38 минут назад

ЦБ ужесточит контроль за электронными кошельками

Банк России утвердил методику оценки операторов электронных денежных средств. Теперь, как сообщают «Известия», их работу будут проверять по 33 критериям, регулятор будет оценивать, насколько понятно и полно они раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам оператору присвоят один из четырех рейтингов — от «соответствует» до «не соответствует». За недостатки ЦБ потребует их устранить, а за неисполнение предписаний сможет применять штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии.

Рынок электронных кошельков в 2025 году вырос в 1,6 раза — до 13,3 трлн рублей. При этом требования к работе с клиентами здесь были значительно мягче, чем для банков. Отдельная проблема — мошенничество. Из-за упрощенной идентификации кошельки часто используют в преступных схемах: анонимный кошелек позволяет хранить до 15 тыс. рублей, упрощенный — до 100 тыс.Преступники применяют подставных лиц, а деньги дробят через цепочки посредников. По данным ЦБ, в 2025 году с кошельками было связано около 13,4 тыс. операций без добровольного согласия клиентов на сумму свыше 170 млн рублей. Новые правила повысят прозрачность, но полностью искоренить мошенничество не смогут.
электронный кошелек
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