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В России
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23 минуты назад

Поступления от налога на доходы по вкладам в бюджет РФ превысят 1 трлн рублей

В 2028 году показатель ожидается в размере 305,6 млрд рублей.

Доходы бюджета России от налога на проценты по банковским депозитам в 2027 году ожидаются на уровне 1,017 триллиона рублей, а в 2028 году и 2029 году — 305,6 миллиарда и 307,4 миллиарда соответственно, — такие оценки приводятся в документах к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.

Подоходным налогом в России облагаются не все доходы граждан по банковским вкладам, а только их сумма по всем депозитам, превышающая необлагаемый лимит. Он рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России за год. Так, в 2026 году этот показатель составлял 16%, затем ЦБ РФ снижал ставку, а значит, необлагаемая сумма доходов по депозитам составит 160 тысяч рублей. При превышении этого порога владельцам вкладов в 2027 году надо будет заплатить НДФЛ по ставке 13% (при доходе до 2,4 миллиона рублей) или 15% (свыше этой суммы), — передает РИА Новости.

Общий объем поступлений НДФЛ в федеральный бюджет ожидается на уровне 1,965 триллиона рублей в 2027 году, 1,341 триллиона рублей в 2028 году и 1,425 триллиона рублей в 2029 году.

В федеральный бюджет направляются поступления от НДФЛ на доходы по вкладам, а по другим видам доходов — только по прогрессивным ставкам: 15% — для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% — для доходов от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% — от 20 миллионов до 50 миллионов рублей и 22% - для доходов свыше 50 миллионов рублей в год.

Доходы физических лиц в пределах 2,4 миллиона рублей в год облагаются по базовой ставке 13%, и эти поступления направляются в бюджеты регионов.

При этом Минфин России хочет, чтобы банки сами начисляли и удерживали с клиентов налог на доходы по вкладам, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Сейчас банки передают налоговикам сведения обо всех выплаченных клиентам процентах. На основании этих сведений налоговые органы сами рассчитывают НДФЛ и выставляют налогоплательщикам всю сумму налога за предыдущий год одновременно с имущественными налогами.

В случае наделения банков полномочиями налоговых агентов они смогут начислять и удерживать налог с налогоплательщиков сразу при выплате процентов, если их сумма превысит необлагаемый порог.
вклады
доход
налоги
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