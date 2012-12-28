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В России
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сегодня, 13:40

В ОП предлагают пересмотреть температурные нормы для включения отопления

В Общественной палате предложили не ждать, пока на улице установится плюс 8, и пересмотреть правила запуска отопления.

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб считает, что включать отопление в жилых домах и социальных объектах нужно при среднесуточной температуре плюс 11-10 градусов, а не плюс 8, как в настоящее время, — передает ТАСС.

«Надо пересмотреть нормы начала отопительного сезона при среднесуточной температуре плюс 8. Я считаю, что и плюс 10 градусов — это не так тепло на улице. Однозначно тепло надо подавать в квартиры при показателях 10-11 градусов», — заявил Гриб.

По его словам, даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно.

«При первом же серьезном похолодании на основании прогноза синоптиков надо включать отопление, независимо от того, составляет или нет среднесуточная температура плюс восемь градусов», — полагает представитель ОП.

Отопление включают, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд держится ниже плюс 8 градусов.
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