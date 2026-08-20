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24 минуты назад

«Часы желаний» отлили на липецком заводе

Их установят в сквере на улице Фрунзе.

На липецком заводе заканчивают работы по устройству часов, которые планируется установить в сквере на улице Фрунзе. Детали чугунного столба уже почти собрали.







Сегодня утвердили макет часов, которые также делают на местном предприятии.



По задумке городских меценатов, на чьи деньги будет установлен арт-объект, по нему можно будет изучать историю Липецка — циферблаты часов разместятся по трем сторонам столба, который также с трех сторон будет украшен гербами города образцов 1781, 1968 и 1996 годов.

Одна из инициаторов установки часов предпринимательница Евдокия Бычкова рассказала GOROD48, что проводила опрос в соцсетях на тему, как назвать экспозицию. Большинство голосов получил вариант «Часы желаний».

— На установку этих часов меня подвигла зависть! В Воронеже воссоздали Михайловские часы. В Кисловодске тоже есть часы. Как это красиво и удобно! Почему в Липецке нет часов? — говорит Евдокия Бычкова.

Коль объект решили назвать «Часы желаний» значит должна быть и деталь, которую можно потереть, чтобы загадать желание. Выбирали из нескольких вариантов: липовый лист, ключ, капля воды и ладонь Петра. Остановились на листе липы.



Макет липового листа.

Часы должны стать доминантой обновленного сквера на улице Фрунзе. Его благоустраивают по программе  комфортной городской среды. Здесь сделали новые ступеньки, освещение, озеленение, обновили плиты.

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Здесь установят часы.

Установить часы планируется во второй половине сентября. Чтобы они были хорошо видны, остановку общественного транспорта планируется перенести на несколько метров ближе к перекрестку улиц Фрунзе и Первомайской.

часы
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